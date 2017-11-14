فريق منظمة تطوير التعليم يزور قطاع وسط الرياض

تواصل – هياء الدكان:

استضافت إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإشراف التربوي، فريق منظمة تطوير التعليم EDT المتعاون مع الوزارة في مكتب وسط؛ وذلك للاطلاع ودراسة فاعلية الإشراف التربوي في الميدان، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩ هـ.

بدأ جدول الزيارة الميدانية بالمتوسطة ٣٣ والثانوية ٣٦، ورافق الوفد كاملة العمري، رئيسة قسم الرياضيات، وفاطمة المزيني، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية.

واستقبلت وفاء الجليل، قائدة م ٣٣، الوفد، وتجاوبت مع جميع استفساراتهم بفاعلية عالية. وخلال الجولة في المدرسة، تم عرض أساليب تطوير العمل والمبدرات المبتكرة في المدرسة، الهادفة لرفع مستوى المخرجات التعليمية.

بعد ذلك تمت زيارة الثانوية ٣٦، وكانت قائدة المدرسة صيتة الكثيري على رأس الفريق، وبعد الجولة، تم الاجتماع بمنسوبات المدرسة، حيث كن على درجة عالية من التعاون والتجاوب مع استفسارات الفريق، لا سيما فيما يخص عرض آلية العمل.

بدورها استحسنت اللجنة الزائرة ما تم الاطلاع عليه من خطط عمل ومبادرات واستثمار عالٍ للمؤشرات في تحسين ورفع الأداء وتطوير العملية التعليمية في المدارس التي تمت زيارتها.

واختتمت الزيارة الميدانية بالتوجه إلى مكتب تعليم وسط، والاجتماع بمديرة المكتب فاطمة الزكري، وفريق العمل، ومجموعة من المشرفات، ومناقشة العمليات الإشرافية والمبادرات النوعية في الميدان الخاصة برفع كفاءة العمل الإشرافي، وخطط تطوير أداء المعلمات وتحسين التحصيل الدراسي.

وختمت مديرة مكتب وسط، اللقاء بالتأكيد على قيم العمل الراسخة والمستمدة من الدين الإسلامي وهدي الرسول، صلى الله عليه وسلم، والتي تحث على الإخلاص والإتقان بالعمل ومشاركة العلم النافع.

من جانبها شكرت مديرة إدارة الإشراف التربوي مديرة مكتب وسط فاطمة الزكري وفريق عملها على تعاونهم العالي، وسرعة استجابتهم وتنظيمهم للزيارة، وتأكيدهم العملي على مفهوم “المنظومة المتعلمة” من خلال طرحهم ونماذج عملهم.