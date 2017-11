«فيسبوك» يقلد «واتساب» في هذه الميزة للتسهيل على المستخدمين

تواصل – وكالات:

كشف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً “فيسبوك” عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم بكل سهولة عبر أجهزة الكمبيوتر من خلال مسح QR Code بدلاً من كتابة كلمة السر، بنفس طريقة عمل تطبيق “واتساب” ويب.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة الجديدة بكل سهولة، ففور الدخول إلى موقع “فيسبوك” عبر أجهزة الكمبيوتر، سيظهر لهم عدد من الخيارات من أجل تسجيل الدخول ومن ضمنها الضغط على صورتك الشخصية للدخول.

وفور الضغط على الصورة الشخصية ستجد أمامك خيارين الأول لكتابة الباسورد، أما الأحدث فهو Log in with your phone أو سجل الدخول بواسطة هاتفك.

وعند الضغط عليها سيظهر QR Code، وسيحتاج المستخدم بهذه الخطوة إلى فتح تطبيق “فيسبوك” على هاتفه الذكي والضغط على More ثم QR Code لمسح هذا الكود، وتسجيل الدخول دون الحاجة إلى كتابة كلمة السر.