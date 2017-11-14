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شاهد.. نجل محافظ محايل عسير الراحل يرثي والده في الطابور الصباحي

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تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل مقطع فيديو لنجل محافظ محايل عسير الراحل محمد بن سعود المتحمي، وهو يرثى أباه أمام زملائه بالمدرسة في طابور الصباح.

وبعد أن عبر الطفل عن حزنه لفقدان والده، قائلا: “كملة أبي كم سأفتقدها، وستظل روحك مرافقة لي”، وأبدى اعتزازه بما قدمه والده له في حياته من نصائح، واعدا إياه بدوام الوفاء له والدعاء له والصدقة عنه.

يذكر أن “المتحمي” كان ضمن طاقم المروحية التي سقطت في 5 نوفمبر الجاري، والتي كان على متنها نائب أمیر منطقة عسیر منصور بن مقرن وعددا من المسؤولین بالمنطقة، حیث كانوا في جولة تفقدية لعدد من المشاريع الساحلیة غرب مدينة أبھا.

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