خلال 24 يوماً.. «مجاهدي جازان» تحبط تسلل 1581 وتطيح بعدد من المهربين الأفارقة

تواصل – واس:

‏‫تَمَكَّنَت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من إِحْبَاط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والمخدرات ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إِضَافَةً إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإِقَامَة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الـ24 يَوْمَاً الماضية.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لفرع الإدارة بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الـ24 يَوْمَاً الماضية، تَمَكَّنَت خلالها من القبض على ١58١ متسللاً، و٣٦٧ مخالفاً لنظام الإِقَامَة والعمل.

وأَضَافَ، أنه خلال مُتَابَعَة مجموعة من المهربين تم ضبط مسدس واحد مع مخزن، و٤ طلقات حية لنفس السلاح، والقبض على مهربين من الجنسية الإفريقية وبحوزتهم ١٠ بلاطات حشيش، كذلك القبض على ٣٧ مهرباً آخرين في قضايا مختلفة.

وأوضح، أن دوريات المجاهدين تَمَكَّنَت من ضبط ٧٢ مركبة استُخدمت في عمليات التهريب إلى جانب مداهمة عدد من مواقع ترويج المخدرات، حيث تم ضبط ٥٠١ لتر من العرق المسكر بعبوات مختلفة، و٣٠٥٠ حبة مخدرة نوع كبتاجون.

وَأَشَارَ مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير، إلى أن رجال إدارة المجاهدين يؤدون عملهم في مجابهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي، مقدماً شكره لكافة المشاركين في عمليات الضبط والتصدي لعمليات التهريب مُتَمَنِّيَاً لهم مزيداً من التوفيق.