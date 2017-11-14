خلال 24 يوماً.. «مجاهدي جازان» تحبط تسلل 1581 وتطيح بعدد من المهربين الأفارقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

خلال 24 يوماً.. «مجاهدي جازان» تحبط تسلل 1581 وتطيح بعدد من المهربين الأفارقة

خلال 24 يوماً.. «مجاهدي جازان» تحبط تسلل 1581 وتطيح بعدد من المهربين الأفارقة
0

تواصل – واس:

‏‫تَمَكَّنَت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من إِحْبَاط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والمخدرات ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إِضَافَةً إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإِقَامَة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الـ24 يَوْمَاً الماضية.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لفرع الإدارة بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الـ24 يَوْمَاً الماضية، تَمَكَّنَت خلالها من القبض على ١58١ متسللاً، و٣٦٧ مخالفاً لنظام الإِقَامَة والعمل.

وأَضَافَ، أنه خلال مُتَابَعَة مجموعة من المهربين تم ضبط مسدس واحد مع مخزن، و٤ طلقات حية لنفس السلاح، والقبض على مهربين من الجنسية الإفريقية وبحوزتهم ١٠ بلاطات حشيش، كذلك القبض على ٣٧ مهرباً آخرين في قضايا مختلفة.

وأوضح، أن دوريات المجاهدين تَمَكَّنَت من ضبط ٧٢ مركبة استُخدمت في عمليات التهريب إلى جانب مداهمة عدد من مواقع ترويج المخدرات، حيث تم ضبط ٥٠١ لتر من العرق المسكر بعبوات مختلفة، و٣٠٥٠ حبة مخدرة نوع كبتاجون.

وَأَشَارَ مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير، إلى أن رجال إدارة المجاهدين يؤدون عملهم في مجابهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي، مقدماً شكره لكافة المشاركين في عمليات الضبط والتصدي لعمليات التهريب مُتَمَنِّيَاً لهم مزيداً من التوفيق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. هزة أرضية في «بيش» بقوة 2.1 ريختر

جازان.. هزة أرضية في «بيش» بقوة 2.1 ريختر

القريات.. ضبط أسلحة وذخائر بحوزة مواطنيْن بعد إيقافهما بالقوة الجبرية

القريات.. ضبط أسلحة وذخائر بحوزة مواطنيْن بعد إيقافهما بالقوة الجبرية

«صحة جازان» تعلق على صور «الفئران» بمستشفى الملك فهد

«صحة جازان» تعلق على صور «الفئران» بمستشفى الملك فهد

نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد «آل سالم»

نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد «آل سالم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>