أمير الرياض يتابع تطورات برنامج اتحاد الملاك بالعاصمة

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض المهندس محمد بن سفر الميموني، والمشرف العام على برنامج اتحاد الملاك محمد بن معمر.

جرى خلال اللقاء بحث مشروعات وزارة الإسكان في منطقة الرياض وبرامجها وفق رؤية المملكة 2030.

وقدم بن معمر نبذة لسمو أمير منطقة الرياض عن برنامج اتحاد الملاك، وأهم الميزات الاقتصادية والتنظيمية التي يقدمها والخدمات المشتركة، والوظائف في مجال إدارة الأملاك والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق.

بدوره تمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق للجميع في أعمالهم وأهدافهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.