معهد الدراسات التربوية يعلن عن وظائف «محاضر ومعيد»

تواصل – واس:

أعلن معهد الدراسات العليا التربوية عن توفر وظائف (محاضر) للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في عدد من التخصصات، شملت وظيفة محاضر في قسم تقنيات التربية طالبات، ووظيفة محاضر في قسم أصول التربية تخصص أصول التربية طالبات، ووظيفة محاضر لقسم مناهج وطرق التدريس طالبات، بالإضافة إلى وظيفة محاضر لقسم أصول التربية تخصص أصول التربية طلاب، ووظيفة محاضر لقسم علم النفس تخصص علم نفس طلاب، ووظيفة محاضر لقسم الإدارة التربوية تخصص الإدارة التربوية طلاب.

وأفاد المعهد عن توفر وظائف (معيد) للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي، على وظيفة معيد لقسم أصول التربية تخصص أصول التربية طلاب، ووظيفة معيد لقسم مناهج وطرق التدريس تخصص مناهج وطرق تدريس طالبات، ووظيفة معيد لقسم علم النفس تخصص علم نفس طلاب، ووظيفة معيد لقسم الإدارة التربوية تخصص الإدارة التربوية طالبات.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي، وحاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصص المعلن عنه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، ولا يتجاوز العمر 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة 400 في التوفل، أو STEP أو IELTS، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، ويستمر قبول الطلبات من اليوم لمدة شهر.