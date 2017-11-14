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الداوود يفتتح العيادة الصحية بمدرسة أبي هُريرة بالدرعية

الداوود يفتتح العيادة الصحية بمدرسة أبي هُريرة بالدرعية
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تواصل – هياء الدكان :
بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية أ. فواز بن محمد آل داوود ومساعد المكتب للشؤون المدرسية أ.سعد القرني وعدد من المهتمين وأولياء الأمور أقامت مدرسة أبي هريرة رضي الله عنه الابتدائية بالدرعية صباح يوم أمس حفل افتتاح العيادة الصحية والنفسية المدرسية .

وقدم قائد المدرسة زامل مبارك الشمري كلمة رحب فيها بالحضور ومن ثم قدم المرشد الصحي سلطان القحطاني نبذة عن الصحة العامة المدرسية والصحة النفسية بمشاركة الأخصائي النفسي مازن المرواني وما تحتويه من رسالة ورؤيا وأهداف وتعريف بإنجازات ومبادرات قام بها فريق الصحة المدرسية بالمدرسة من اخصائيين وطلاب .
بعد ذلك قام راعي الحفل مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية أ. فواز آل داود بقص الشريط معلناً افتتاح العيادة الصحية والنفسية المدرسية حيث قام الحضور بالتعرف على العيادة المدرسية بقسميها الصحي والنفسي .
وفي نهاية الحفل أعرب الداود عن شكره وتقديره وامتنانه لقائد المدرسة وجميع المعلمين مؤكداً مواصلة دعمه لتعزيز مدارس المحافظة في هذا الشأن

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