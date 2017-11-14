حوطة بني تميم.. افتتاح «واحة الأكيد» لاستثمار ساعة النشاط

تواصل – هياء الدكان :

برعاية كريمة من مدير التربية والتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق الاستاذ سعود بن ناصر العثمان تم تدشين وافتتاح واحة الأكيد وذلك يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٢/٢٢ في مقر مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بحوطة بني تميم كمبادرة تربوية تبنتها الاستاذة فوزية بنت صالح الدريهم المرشدة الطلابية بالمدرسة بعد إقرار حصة النشاط ومساندة لتوجيه وارشاد الطالبات كان في استقبال سعادة مدير التعليم وصحبه الكرام الاستاذ / أيمن نائف الأحمدي زوج الاستاذة فوزية ورائد النشاط في مدرسة ابن الأثير في مكة المكرمة والذي اصطحب سعادة المدير ومرافقيه في جولة تفقدية لمرافق المدرسة توجه بعدها إلى الواحة وقدم الأستاذ أيمن شرحًا مفصلاً عن أهداف الواحة ورؤية المبادرة ورسالتها ونوعية البرامج والفعاليات المنفذة بها كما اطلع سعادته على كافة التجهيزات ومحتويات الواحة والتي قدم لها الاستاذ عبدالله الفريح كما اطلع سعادته على المعرض المبسط والذي نفذته صديقات الواحة وفي ختام الزيارة قدم سعادة مدير التربية والتعليم الشكر لقائدة المدرسة على دعمها للفكرة وكذلك للأستاذة فوزية الدريهم على تبنيها المبادرة وتكفلها بالتنفيذ الرائع وتخطيطها المستقبلي للبرامج والفعاليات التي ستنفذ لاحقا .

كما قدم شكره وتقديره للأستاذ أيمن الأحمدي والاستاذ عبدالله الفريح لمساهمتهما الفعالة في إنجاز المبادرة وعلى حسن الاستقبال والحفاوة .