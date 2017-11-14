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شرطة تبوك تكشف ملابسات «جثة الآسيوي» الملقاة بمنطقة ترابية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطنَين قاما بإصابة آسيوي في رأسه إصابة بالغة تسببت في وفاته بعد ثلاثة أيام من الإصابة.

وفي التفاصيل أكد المصدر “أنه وبتاريخ  5 / 2 /1439هـ تلقت غرفة العمليات بلاغاً يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف، وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه، وبالانتقال اتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر استجوابه لسوء حالته الصحية، وبعد مضي ثلاثة أيام أُعلن عن وفاته متأثراً بإصابته”.

وأوضحت المصادر أنه وبناء على ذلك اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق بحثية وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضية لا سيما أنه يكتنفها الغموض.

وتابع المصدر “بفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود رجال الأمن المخلصين تم التوصل إلى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثة إلى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي، كما تم القبض على الجاني الآخر بمدينة تبوك”.

ولفت المصدر الأمني أن الجناة (سعوديان) وقد اعترفا بارتكابهما لهذه الجريمة، وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الاختصاص.

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