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كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز تستقبل المتقدمين على وظائفها الشاغرة

كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز تستقبل المتقدمين على وظائفها الشاغرة
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تواصل – واس

بدأت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بفرع رابغ، اليوم، في استقبال المتقدمين على وظائف معيدين ومعيدات لقسم الأمراض الباطنية ” تخصص أمراض باطنية طلاب وطالبات “، ولقسم الجراحة ” تخصص الجراحة طلاب “، وتخصص طوارئ طلاب، ولقسم النساء والولادة ” تخصص نساء وولادة طالبات “، ولقسم طب الأطفال ” تخصص طب الأطفال طالبات “، للعام الدراسي الجاري.

وكانت الكلية قد أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات، وأكدت وجود عدد من الاشتراطات للمتقدمين، من بينها “أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الطب والجراحة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل تقدير البكالوريوس عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز العمر 30 سنة، والحصول على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS، إضافة إلى تخصصات قسم الباطنة التي تتطلب أن يلتزم المتقدم بأحد التخصصات الدقيقة في أمراض المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الدم، وأمراض الكلى، والأمراض المعدية، والمخ والأعصاب “.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية لمكتب كلية الطب برابغ في مبنى مكتبة الكليات الصحية رقم 13، أو على الصندوق البريدي 80205 جدة 21589، أو البريد الإلكتروني (medr@kau.edu.sa) في موعدٍ أقصاه الـ 25 من شهر ربيع الأول المقبل.

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