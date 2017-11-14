صور.. وفاة 3 نساء في حريق بالطائف.. وإنقاذ 3 أطفال بسكاكا

تواصل – الطائف:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن ثلاث نساء توفين في حريق اندلع في بيت شعبي بالطائف، كما أُعلن عن إنقاذ ثلاثة أطفال في حريق اندلع بمنزل بسكاكا.

وقال الدفاع المدني: إن فرقة أخمدت حريقاً اندلع في منزل شعبي بالطائف، ونتج عنه ثلاث حالات وفاة لفتاتين ومُسنة.

وفي سكاكا، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في منزل بحي الشلهوب، وتم إنقاذ ثلاثة أطفال وهم بصحة جيدة.