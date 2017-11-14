«العمل» تنفي إلغاء بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

«العمل» تنفي إلغاء بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية

«العمل» تنفي إلغاء بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية
0

تواصل – واس:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية لم يتم إلغاؤه، وإنما تم تطبيق ضوابطه التنظيمية حسب اللائحة التنفيذية المنظِّمة لعمل مراكز التنمية، حيث يُدفع فقط لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق النظامية، المتمثلة في تكليفه بالعمل لمدة 15 ساعة أسبوعياً بمعدل 3 ساعات يومياً خارج وقت الدوام الرسمي.

وشددت الوزارة، بأنه لن يُكلف أي موظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي دون أن يحصل على البدل المخصص لذلك، مؤكدة بأن من يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عندما تستدعي الحاجة للتكليف، ويعمل بمعدل 3 ساعات يومياً، فإن الوزارة ملتزمة بصرف البدل له حسب ما نصت عليه ضوابط صرفه بما يكفل حقوق العاملين الميدانيين، الذين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

العمل تدشن منصة «مكين» لخدمة القطاع غير الربحي

العمل تدشن منصة «مكين» لخدمة القطاع غير الربحي

أبا الخيل: 3172 مواطنة تقدمن لبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»

أبا الخيل: 3172 مواطنة تقدمن لبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»

«العمل»: المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها إذا تخطت 35 عاماً

«العمل»: المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها إذا تخطت 35 عاماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>