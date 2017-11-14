بالفيديو.. سوار ذكي يحوّل «ذراعك» إلى شاشة هاتف تعمل باللمس

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طوَّرت شركة صينية سواراً ذكيًّا يحمل اسم “WRISTBAND”، يُحوِّل ذراع المستخدم إلى شاشة تعمل باللمس.

والسوار الذكي الجديد يضم 8 أجهزة استشعار متطورة تنقل الشاشة إلى معصم المستخدم، وتعمل مع تقنيات متطورة تجعل تلك الشاشة تتفاعل مع أوامر الأصابع، كما يحدث مع شاشة الهاتف الذكي الزجاجية.

ويرتبط السوار بالهاتف الذكي، وتظهر شاشته وكافة محتوياته على معصم المستخدم؛ ما يجعله قادرًا على كتابة الرسائل وفتح التطبيقات والرد على المكالمات بلمس المعصم، كما يحدث في أفلام الخيال العلمي.

ومن استخدامات السوار أنه يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وممارسة الألعاب على شبكة الإنترنت، وتصفُّح الإنترنت، وتفعيل وظيفة مكبر الصوت على الهواتف الذكية.