«التأمينات» توضح كيفية حصول الموظف العاطل على تعويضات شهرية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو توضيحي (فيديوجراف) عن كيفية الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والمعروف بنظام “ساند”.

وذكر الفيديوجراف أن شروط التمتع بنظام “ساند”، تنطبق على كل موظف سابق أكمل 12 شهر عمل بداية من ذي القعدة 1435 هـ أو بداية سبتمبر 2014م، على ألا يكون له عمل آخر أو نشاط أو دخل خاص.

وأضاف: “إذا ارتأت المؤسسة أحقية الموظف السابق بالإلحاق بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، فإنه سيصبح بإمكانه الحصول على تعويض مالي شهري خلال فترة التعطل عن العمل، بالإضافة إلى تدريب، والمساعدة في البحث عن عمل جديد”.