الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق
2

تواصل – الرياض

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكما ابتدائيا اليوم يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.

الحكم يعد سابقةً قضائيةً، وجاء تماشياً مع القرار السامي، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية، سيكون شاملاً لكل متضرر بالمثل والمساواة بالحكم للقضية المنظورة.

وقال الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على «روافد» بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، إن الحكم خاص بمن قاموا برفع الدعوى أمام المحكمة، ويتطلب من جميع المتضررين التقدم للمحكمة الإدارية بمدنهم، لطلب تطبيق القرار استناداً للسابقة القضائية التي حكمت فيها المحكمة الإدارية بالرياض.

وأضاف “الشيخ”، أن الجهة المسؤولة عن تطبيق الحكم بعد استلام الصك القضائي هي وزارة الإسكان. وتابع: “يحق لكل متضرر التقدم الآن لأقرب محكمة إدارية، وطلب تطبيق القرار الوزاري رقم 82 كدعوى، وإذا بدأت جلسات التقاضي يكون الصك قد صدر ويستند عليه في طلبه”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة الجوف توضح ملابسات وفاة شخص برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل

شرطة الجوف توضح ملابسات وفاة شخص برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل

صور.. وفاة 3 نساء في حريق بالطائف .. وإنقاذ 3 أطفال بسكاكا

صور.. وفاة 3 نساء في حريق بالطائف .. وإنقاذ 3 أطفال بسكاكا

جامعة شقراء تبدأ إجراءات قبول أبناء الشهداء استثنائياً

جامعة شقراء تبدأ إجراءات قبول أبناء الشهداء استثنائياً

متطلبات نظامية جديدة لإصدار تراخيص وجوازات «الصقور»

متطلبات نظامية جديدة لإصدار تراخيص وجوازات «الصقور»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    زائر

    الحمدلله الله يجزاه كل خير من تسبب بهالموضوع

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>