«شافعي» يتهم موظفاً سابقاً في بنك بسحب ٣٥ مليون ريال من حسابه

تواصل – نايف عريشي

اتهم مواطن بجازان موظفاً سابقاً ببنك في محافظة أبو عريش، بفتح حساب له بالبنك وتحويل أكثر من ٣٥ مليون ريال وسحبها دون علمه.

وكشف المواطن عيسى شافعي لـ”تواصل” أنه سلم موظف البنك صورة هويته لفتح حساب خاص بـ “حافز” وبعد انتهاء الإجراءات استغل الموظف الهوية، وقام بفتح حساب آخر كان يستخدمه دون علمه.

وقال “شافعي” إنه تفاجأ بوجود حساب آخر له حينما أراد إيداع مبلغ عن طريق موظف بنك في المدينة المنورة، حيث طلب منه الموظف اختيار حساب من الحسابات الخاصة به.

وأضاف “شافعي”، أنه رد على الموظف بأنه لا يملك إلا حساباً واحداً فقط، ليفاجئه الموظف بحساب آخر وبه مبلغ ٦٠٠٠ ريال فقط، وأخبره أنه كان به ٣٥ مليون ريال.

وأكد المواطن شافعي، أنه قام بإبلاغ الجهات المختصة بالحادثة، مطالباً بالتحقيق مع الموظف الذي استغل هويته وقام بتحويلات مشبوهة على حسابه.