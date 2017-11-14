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تنفيذ حكم القصاص في «أبو أديب» قتل «السادة» طعناً بالسكين بالقطيف

تنفيذ حكم القصاص في «أبو أديب» قتل «السادة» طعناً بالسكين بالقطيف
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تواصل – واس
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بطعنة سكين في القطيف.
وقالت “الداخلية” في بيان لها: أقدم محمود بن عيسى بن تقي أبو أديب “سعودي الجنسية”، على قتل مصطفى بن محمد بن حسن السادة “سعودي الجنسية”، وذلك بطعنه بسكين في صدره؛ مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.
وأضافت: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتابعت “الداخلية” في بيانها، أنه “تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمود بن عيسى بن تقي أبو أديب اليوم الثلاثاء الموافق 25 /2 / 1439هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية”.
وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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