5 حِيَل لا تعرفها عن «آيفون X».. جرِّبها

تواصل – وكالات:

يوفر هاتف “آيفون X” الكثير من المميزات للمستخدمين، ويمتلك العديد من الحيل والخيارات التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

وفيما يلي مجموعة من أبرز هذه الحيل التي يمكن للمستخدمين تجربتها والاستفادة منها بشكل أفضل:

1- فتح شاشة الآيفون: إلى جانب الضغط على الزر الجانبي للهاتف لفتح الشاشة أو تحريك الهاتف لفتحها، فإنه يمكن الآن للمستخدمين الضغط على الشاشة لفتحها وذلك من خلال تفعيل هذه الميزة عبر الذهاب إلى SETTINGS ثم GENERAL ثم ACCESSIBILITY ومنها يختار المستخدم TAP TO WAKE، ثم يقوم بتفعيل هذه الميزة.

2- عرض معاينة التنبيهات: يتم عرض الإشعارات على قفل الشاشة بشكل افتراضي، إلا أنه لا يجرى فتح هذه الإشعارات إلا عندما يقوم المستخدم بفتح قفل الشاشة عبر ميزة FACE ID، لكن يمكن التغلب على هذا الأمر من خلال الذهاب إلى SETTINGS ثم NOTIFICATIONS ثم SHOW PREVIEWS ويختار ALWAYS.

3- إعادة تنظيم أيقونات الشاشة الرئيسية: يمكن القيام بذلك من خلال الضغط على أي أيقونة لمدة عدة ثوان، ثم يقوم المستخدم بسحبها ووضعها في أي مكان على الشاشة يرغب به.

4- الوصول لمركز التحكم: يمكن الوصول لمركز التحكم الخاص بالهاتف من خلال سحب الشاشة من أعلى اليمين، وذلك لكي تفتح القائمة الخاصة بمركز التحكم للهاتف، لكي يتمكن المستخدم من عرض الكثير من الخيارات.

5- تفعيل ميزة APPLE PAY: كل ما يحتاجه المستخدم هو الضغط على الزر الجانبي مرتين متتاليتين، لتفعيل ميزة APPLE PAY وعرض بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بالمستخدم، ويمكن من خلالها استخدام هاتف الآيفون للدفع عبر أقرب قارئ بطاقات.