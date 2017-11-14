«الشورى» يوافق على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تواصل – الرياض

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وما يساعد في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

وناقش الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وتساءل عضو الشورى د. فهد بن جمعة، عن أثر صندوق التنمية الوطني على صندوق التنمية الصناعي في المستقبل.

وطالبت العضوة رائدة أبو نيان، بتفعيل صلاحيات مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليتمكن من تعديل كادره الوظيفي والمحافظة على الكفاءات، واستقطاب المزيد منهم، كما طالبت بزيادة الفرص الوظيفية للسعوديات في الصندوق.

وأشار د. عبدالله الجغيمان، إلى أن سياسة الإقراض الحالية من صندوق التنمية الصناعية السعودي، لا تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ولا تساعد في خلق فرص وظيفية للسعوديين.

وطالب العضو إبراهيم المفلح بتفعيل دور المراجعة الداخلية في صندوق التنمية الصناعية السعودي خصوصاً مراقبة الأداء، وتسأل د. محمد القحطاني عن أسباب تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعن أسباب تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة في الصندوق، وطالب أسامة الربيعة بدراسة تحصيل القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وأثر ذلك على تدني نسبة الاقراض.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.