المنطقة الشرقية تحتل المركز الأول في انخفاض الحوادث المرورية

تواصل – الدمام:

أكد “أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني”، أن المنطقة الشرقية احتلت المركز الأول على مستوى المملكة في نسبة خفض الحوادث المرورية بعد إنشاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة وإيجاد الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) بنسبة 41%، مضيفا أن المنطقة الشرقية تشكل ما نسبته 30% من مساحة المملكة لذلك نجد مؤشر الحوادث في انخفاض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اجتماع اللجنة العليا لملتقى السلامة المرورية الذي سيقام في الدمام في «23-25 ديسمبر».

من جانبه كشف رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالحميد المعجل، أن ملتقى السلامة المرورية الذي سيقام في الدمام الشهر المقبل سيسلط الضوء على الأنظمة الجديدة لقيادة المرأة للسيارة.

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن هناك 6 محاور سيركز عليهم الملتقى وهي (أنظمة النقل الذكية وتقنيات السلامة والأمان في المركبات، وشبكة الطرق، وأنظمة النقل والتقنيات الذكية لإدارة الحركة المرورية، وأنظمة السلامة والأمان لإدارة الحوادث المرورية وسرعة الاستجابة للطوارئ، والسلامة والأمان لإدارة المركبات الثقيلة، والتأمين والتشريعات التنظيمية والنظامية في تطبيق تقنيات، وأنظمة النقل الذكية لتعزيز السلامة المرورية).

فيما كشف رئيس قسم السلامة بمرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، عن زيادة المرور السري على الطرق السريعة والطرق الرابطة بين الدمام والخبر والظهران لرصد التجاوزات وسيحال المخالفين إلى هيئة الجزاءات بالمرور.

وبين أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تزويد التقاطعات بكاميرات مراقبة حديثة بالمنطقة الشرقية خلال الـ60 يوماً المقبلة لرصد التجاوزات باستخدام الهاتف الجوال أو عدم ربط حزام الأمان أو تجاوز خط المشاة.