السفارة في لبنان تتلقى تهديدات بخطف مواطنين سعوديين

تواصل- الرياض:

تلقت سفارة المملكة في بيروت، اتصالين هاتفيين واتصالاً ثالثاً على الرقم الموحد لوزارة الخارجية الذي يتم الاتصال عبره من أنحاء العالم، هدد خلالها مجهولون يطلقون على أنفسهم اسم “ملثمون”، بأنهم سيخطفون 15 مواطناً سعودياً في لبنان.

وقال مصدر مسؤول، إن السفارة أبلغت على الفور الجهات الأمنية المختصة ويتم التأكد مما إذا كان التهديد مرتبطاً بالجهة التي اختطفت المواطن السعودي علي بشراوي، الجمعة الماضي، (طالب خاطفوه بفدية مالية مقابل الإفراج عنه)، وفقا لـ”الحياة”.

وأوضح المصدر، أن السفارة في بيروت تتحقق أيضاً مما إذا كان أي من المواطنين السعوديين الذين يحتمل أن يكونوا ما زالوا في لبنان قد تعرض لخطف أو احتجاز.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن السفارة “تعاملت مع اتصالات التهديد بجدية لأنه لا مجال للاستخفاف بأي اتصال في هذه الظروف الحرجة والدقيقة وهي تتابع الأمر مع الجهات الأمنية”.