«الصحة» تُطلق حملة للتوعية بمرض السكري

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت “الصحة” حملة للتوعية بمرض السكري تحت شعار (لا تنتظر السكري) وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري الذي يقام بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام.

وتهدف الحملة إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني وكيفية الوقاية منه بإتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي عن حقيقة هذا المرض في كون الوقاية منه أمر متاح بعكس ما يتصوره الناس بأن الإصابة بالسكري حقيقة لازمة، بالإضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم وخصوصًا المجتمع السعودي وطرق العلاج والنصائح الغذائية.

ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر فيلماً (يمثل كاركتر السكري) الشخصية الرئيسية فيه والتي تحاول استغلال العادات غير الصحية في المجتمع لتمكين نفسها، لكنها تصطدم بالتغييرات الإيجابية في نمط الحياة الصحي من ممارسة للرياضة واهتمام بالأكل المتوازن فيصيبه بخيبة أمل ويقرر الرحيل والتي تجسد عدم الإصابة، كما تم نشر فيديو المرأة والسكري والذي يحوي تجارب ناجحة لمصابات متعايشات مع المرض بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى فيلم ثالث عن الإسعافات الأولية لحالات إغماءات السكري وكيفية التعامل معها ، كما قامت الصحة بنشر عدد من البوسترات، وسلسلة من الإنفوجرافيك التوعوي.

جدير بالذكر أن “الصحة” قد فعَّلت هاشتاق #لاتنتظر_السكري على حسابها على تويتر، ويتم تفعيل الحملة عبر حسابات تم إنشاؤها بلغة إبداعية للتوعية بمرض السكري: (السكري @ALSOKKARI) وفيه تغرد شخصية مرض السكري بسخرية حول المرض على أسلوب التفعيل العكسي في التوعية، و(البنكرياس @ALPANCREAS ) تغرد فيه البنكرياس بلسانها لتحارب حساب السكري بثقافتها ووعيها حول ما يحتاجه الجسم، بحيث تتفاعل مع الناس في تويتر وترد على من يمارس نمطاً غذائياً ومعيشياً غير صحي، فيقوم حساب السكري بتشجيع الناس على الممارسات الخاطئة بينما تحاربه البنكرياس وتشجع الناس على العكس.