هيئة النقل: منصات إلكترونية لتقديم الخدمات بشفافية دون فساد أو استغلال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

هيئة النقل: منصات إلكترونية لتقديم الخدمات بشفافية دون فساد أو استغلال

هيئة النقل: منصات إلكترونية لتقديم الخدمات بشفافية دون فساد أو استغلال
0

تواصل – الرياض:

توقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن يتم العمل باللائحة الجديدة للنقل في يناير المقبل، معترفاً بوجود ضعف في منظومة النقل البري الحالية سواء الشاحنات أو الحافلات أو سيارات الأجرة، وذلك وفقاً لـ”الوطن”.

وأرجع “الرميح” هذا الضعف إلى الاعتماد على التدخل البشري الذي ربما ينتج عنه ضعف في الأداء أحياناً أو فساد أو استغلال، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على عدة منصات إلكترونية لتقديم خدمات النقل بشفافية، منها منصة نقل، ومنصة وصل، ومنصة تبادل، وبرنامج نافذ.

وقال الرميح -خلال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» الذي افتتحه وزير النقل أمس في الرياض- إن «رفع عدد الشاحنات المطلوبة للترخيص لشركات النقل في لائحة النقل الجديدة من 5 شاحنات إلى 25 شاحنة، سببه استغلال شركات النقل للاستثناء الموجود في اللائحة السابقة، والذي قضى بتخفيض عدد الشاحنات من 15 شاحنة إلى 5 شاحنات في المدن، وشاحنتين في بعض القرى الصغيرة».

وأضاف أن الاستثناء تم استغلاله من البعض في عمليات تستر، متوقعاً العمل باللائحة الجديدة للنقل في يناير المقبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

22 منحة أرض تضم مسؤولاً سابقاً إلى قائمة الفساد

22 منحة أرض تضم مسؤولاً سابقاً إلى قائمة الفساد

كاتبه تطالب بفتح الملفات: سور تكلَّف 100 مليون ريال.. وشعار وزارة بـ41 مليونًا

كاتبه تطالب بفتح الملفات: سور تكلَّف 100 مليون ريال.. وشعار وزارة بـ41 مليونًا

«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع

«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>