رسميًا.. أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في أمريكا العام الماضي

تواصل – واس:

ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، الاثنين، أن جرائم الكراهية زادت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مكتب التحقيقات في تقرير، أنه تم تسجيل ستة آلاف و 121 جريمة كراهية في عام 2016، مقارنة بـ 5800 جريمة في 2015. واستندت جميع جرائم الكراهية في العام الماضي تقريبًا إلى تحيز معين، فكان 5ر75% منها مدفوعًا بالتحيز العرقي أو الإثني، و 21 % بدافع التحيز الديني و 7ر17% بدافع التحيز الجنسي.

وذكر تقرير مكتب التحقيقات أن جرائم الكراهية التي ترتكز على العرق شكلت 3489 جريمة مقارنة بـ 3310 جريمة في العام السابق. وقال التقرير إن نصف تلك الجرائم كان مدفوعًا بالعنصرية ضد السود. كما أظهر التقرير ارتفاعًا في الجرائم بدافع الكراهية الدينية، وأغلبيتها ضد اليهود والمسلمين. والتقرير هو أحدث تجميع سنوي، يصدر بتفويض من الكونجرس، للحوادث التي يحركها التحيز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.