الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

رسميًا.. أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في أمريكا العام الماضي

رسميًا.. أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في أمريكا العام الماضي
0

تواصل – واس:

ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، الاثنين، أن جرائم الكراهية زادت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مكتب التحقيقات في تقرير، أنه تم تسجيل ستة آلاف و 121 جريمة كراهية في عام 2016، مقارنة بـ 5800 جريمة في 2015. واستندت جميع جرائم الكراهية في العام الماضي تقريبًا إلى تحيز معين، فكان 5ر75% منها مدفوعًا بالتحيز العرقي أو الإثني، و 21 % بدافع التحيز الديني و 7ر17% بدافع التحيز الجنسي.

وذكر تقرير مكتب التحقيقات أن جرائم الكراهية التي ترتكز على العرق شكلت 3489 جريمة مقارنة بـ 3310 جريمة في العام السابق. وقال التقرير إن نصف تلك الجرائم كان مدفوعًا بالعنصرية ضد السود. كما أظهر التقرير ارتفاعًا في الجرائم بدافع الكراهية الدينية، وأغلبيتها ضد اليهود والمسلمين. والتقرير هو أحدث تجميع سنوي، يصدر بتفويض من الكونجرس، للحوادث التي يحركها التحيز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جريمة الكراهية تطارد أمريكيا.. اعتدى على مسلمة ثم قال: «أنا الضحية»

جريمة الكراهية تطارد أمريكيا.. اعتدى على مسلمة ثم قال: «أنا الضحية»

أمريكا.. عامل بـ«ماكدونالدز» يضع قطع لحم خنزير في ساندوتشات أسرة مسلمة

أمريكا.. عامل بـ«ماكدونالدز» يضع قطع لحم خنزير في ساندوتشات أسرة مسلمة

عنصريون يضعون «الصليب» على مركز إسلامي في أمريكا

عنصريون يضعون «الصليب» على مركز إسلامي في أمريكا

أمريكا تحقق في حرق وتقطيع مصاحف أمام مراكز إسلامية على يد متطرفين

أمريكا تحقق في حرق وتقطيع مصاحف أمام مراكز إسلامية على يد متطرفين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>