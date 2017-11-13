«الشايع» يوضح حكم الصلاة عند وقوع الزلازل.. ولماذا لم تؤدَّ بالمساجد؟

تواصل – الرياض:

قال الدكتور عبدالعزيز الشايع، الأستاذ المشارك بقسم السُّنة بجامعة الإمام، إن الصلاة عند وقوع الزلزال تسمى صلاة الآيات، ولم يثبت فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، ولكن ثبتت عن ابن عباس عند زلزلة البصرة، فصلاها كالكسوف جماعة بمحضر الصحابة والتابعين، وقال بها أبوحنيفة، وأحمد، وإسحاق. وكذا ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والفوزان وغيرهم، وصفتها كصلاة الكسوف.

وقال “الشايع” في بحث له: من الصلوات النوافل التي جاءت بها السنن والآثار مفزعاً إلى العزيز الغفار، عند حدوث الآيات العظام (صلاة الآيات).

وأضاف أن الباعث على بيان حكم (صلاة الآيات)، أن كثيراً من الفقهاء يشيرون إلى هذه الصلاة إشارة لطيفة ضمن باب صلاة الكسوف، ولا يفصلون القول فيها، ولذا خفيت هذه الصلاة فضلاً عن تفاصيل أحكامها على كثير من العامة.

وتابع “الشايع”: يضاف إلى ذلك ما نشاهده ونسمعه في هذا العصر من وقت لآخر من حدوث الزلازل والآيات التي يخوف الله بها عباده، فيحتاج المؤمن إلى معرفة حكم هذه الصلاة وصفتها.

فمن حكمته -سبحانه وتعالى – ما يجريه في بعض مخلوقاته من تغيير على خلاف المعهود كالكسوف والخسوف والزلازل، تخويفاً وتذكيراً للعباد لعلهم يرجعون.

وخلص الدكتور الشايع في بحثه إلى:

1-الآيات التي يخوف الله بها عباده على قسمين: منها ما جاء النص الصحيح الصريح المتفق عليه باستحباب الصلاة عندها، وهي آية الكسوف.

ومنها ما اختلفت فيه الأحاديث والآثار كالظلمة الشديدة والزلزلة، وبسبب ذلك اختلف أهل العلم في حكمها، وهذا القسم هو مقصود البحث.

2- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة للآيات حديث، وعمدة الأدلة في هذه المسألة الآثار الواردة عن الصحابة –رضي الله عنهم-.

3- جمهور العلماء على استحباب الاشتغال بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات، وإنما محل الاختلاف: هل تصلى جماعة على صفة صلاة الكسوف أم لا ؟

4- ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى للزلزلة جماعة على صفة صلاة الكسوف، صححه البيهقي وابن رجب وابن حجر، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصح ما في الباب، وأقوى دليل لمن قال بها.

5-حجة من قال بعدم مشروعيتها: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسم في هذا الباب شيء، وأنه قد وقعت زلزلة في عهد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فلم يصل لها.

6- الراجح – والله أعلم- مشروعية الصلاة جماعة عند كل آية من الآيات العظيمة، التي يخوف الله بها عباده، هذا قول أبي حنيفة، وأحمد – في رواية -، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن حزم، ومحققي أصحاب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وعلق الإمام الشافعي القول بها على ثبوت الخبر الوارد فيها.

7- صفة صلاة الآيات كصفة صلاة الكسوف كما جاء بذلك الأثر عن ابن عباس –رضي الله عنهما-.