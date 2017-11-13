استشاري: علاج العقم بالخلايا الجذعية للرجال والنساء لم يثبت نجاحه حتى الآن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

أمر سام يُبشر المهندسين حديثي التخرج بالتوظيف

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

استشاري: علاج العقم بالخلايا الجذعية للرجال والنساء لم يثبت نجاحه حتى الآن

استشاري: علاج العقم بالخلايا الجذعية للرجال والنساء لم يثبت نجاحه حتى الآن
0

تواصل – الرياض:

كشف أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب الدكتور حسن صالح جمال، عن أحدث التقنيات الحديثة لعلاج العقم عند الرجال، وقال إن طريقة التفتيش المجهري للحصول على حيوانات منوية، لمن غابت عندهم النطف في السائل المنوي، تعتبر أحدث الطرق وأنجحها لعلاج العقم، وبعد ذلك تتم عملية الحقن المجهري.

وأضاف الدكتور حسن صالح جمال، أن الحقن المجهري تعتبر من أنجح العمليات في عصرنا الحديث، لعلاج العقم عند الرجال، وتفوق أطفال الأنابيب من حيث نسب النجاح.

وتابع: علاج العقم بالخلايا الجذعية للرجال والنساء لم يثبت نجاحه حتى الآن، ولكن للأسف بعض المراكز التجارية في بعض الدول تخدع الناس وتسلب الأموال الطائلة من المواطنين دون فائدة.

وأشار “حسن” إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية مكلف جدا، إذ يصل إلى 40 ألف دولار، وطالب وزارة الصحة السعودية العمل وبصورة جدية على إنشاء بنوك للخلايا الجذعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض.

وحذر أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب، من الانسياق وراء الادعاءات التي تروج لعلاج العقم لدى الجنسين «بالخلايا الجذعية» ، وأبدى قلقه من تزايد حالات العقم في المملكة، طبقاً لـ”عكاظ”.

وطالب “جمال” بالحذر من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بالترويج لعلاج أمراض العقم بالأعشاب، وقال إن هناك حالات أصيبت «بالتسمم» نتيجة تناول وصفات أعشاب غير مدروسة.

وقال: أن معظم الدراسات توضح أن نسبة العقم الثانوي أكثر من العقم الأولي، وفي دراسة أمريكية اتضح أن 303 ملايين أسرة أمريكية لديهم عقم ثانوي مقارنة بـ208 ملايين أسرة تعاني من عقم أولي.

وحول كيف يتعامل الزوجان في حالة العقم الثانوي، قال “جمال”: عادة تكون ردة فعل الزوجين قوية بسبب التعجب من عدم قدرتهما على الإنجاب بعد أن أنجبا، إذ تراوح ردة فعلهما في أوجه عدة، منها: «الإحباط، الاكتئاب، الشعور بالذنب، الانعزالية عن المجتمع، الحزن والألم، القلق والتوتر، عدم تصديق ما يحدث».

وتابع: من المؤسف أن بعض الأطباء وبعض المراكز يلجؤون إلى عملية أطفال الأنابيب من منطلق تجاري وليس طبيا والاستعجال في عمل العملية من بداية خطة العلاج، وفيما يتعلق بدواعي إجراء أطفال الأنابيب تشمل عدة دوافع انسداد قناتي فالوب، قلة شديدة في الحيوانات المنوية عند الرجل وضعف حركتها، حالات العقم غير معروفة السبب، وجود التصاقات شديدة في الحوض، القذف المرتجع عند الرجل إلى المثانة، فشل الوسائل الأخرى للعلاج، وجود أجسام مضادة للحيوان المنوي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فحص مبنى سفارة المملكة في العراق بعد الزلزال

فحص مبنى سفارة المملكة في العراق بعد الزلزال

«الصحة» تُطلق حملة للتوعية بمرض السكري

«الصحة» تُطلق حملة للتوعية بمرض السكري

«الشايع» يوضح حكم الصلاة عند وقوع الزلازل.. ولماذا لم تؤدَّ بالمساجد؟

«الشايع» يوضح حكم الصلاة عند وقوع الزلازل.. ولماذا لم تؤدَّ بالمساجد؟

محكمة التنفيذ تُلزِم أباً بنفقة نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما

محكمة التنفيذ تُلزِم أباً بنفقة نصف مليون ريال لطليقته وأبنائهما

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>