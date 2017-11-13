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تعميم رسمي عن «سناب شات» بمدارس البنات في المدينة

تعميم رسمي عن «سناب شات» بمدارس البنات في المدينة
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تواصل – الرياض:

أصدرت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعميما بحظر استخدام برنامج «سناب شات» في المدارس، وتلقت إدارات مدارس البنات تعميما بعدم استخدام التطبيق في توثيق فعاليات المدارس، نظرا لخصوصيتها.

وقال المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر برناوي، إن تعميما صدر بمنع التصوير بكافة أشكاله في مدارس البنات، وأن هناك تعميم سابق بذلك.

وأشار “برناوي” إلى أن توثيق الفعاليات والبرامج التوعوية التي تنفذها مدارس البنات، يتم من خلال إدارة الإعلام التربوي بالقسم النسائي،”عكاظ”.

وقال أنه في حال رصد قيام بعض المدارس بتصوير الفعاليات المدرسية للبنات تتم مساءلة قائدة المدرسة والقائمين على الفعالية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.

وأشار المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة المدينة، إلى أن تصوير المقاطع الخاصة في مدارس البنات تندرج ضمن السلوكيات غير التربوية، ويعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح وزارة التعليم، وبأنه لم يتم تسجيل حالات سابقة.

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