غرامة 200 ريال على المدخنين في منشآت «الصحة»

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طالبت وزارة الصحة من جميع مديريات الصحة بمناطق المملكة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لضبط ومعاقبة أي موظف أو مراجع يخالف حظر التدخين بمنشآت الوزارة، وفقا لـ”عكاظ”.

جاء ذلك في تعميم وجهه وزير الصحة توفيق الربيعة لمديريات الصحة وقطاعات الوزارة بجميع المناطق أكد فيه منع التدخين لكافة العاملين بتلك القطاعات، ومراجعي المستشفيات، وتغريم المخالفين.

واستثنى القرار المدخنين على مسافة لا تقل عن 15 متراً عن محيط المنشأة الخاصة بالوزارة، مشددا على أنه حال مخالفة ذلك القرار يغرَّم المخالف 200 ريال.

وأكد التوجيه أنه سيتم رصد المخالفات عن طريق كاميرات المراقبة، مهيبا بكافة العاملين والمراجعين الالتزام حرصاً على المصلحة العامة، وما ينتج عن التدخين من أضرار صحية، وخسائر مادية، وتطبيقا للائحة التنفيذية التي تمنع التدخين بـ«الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة».