مبادرة «زكاة العلم».. معلمون يقدمون دروساً مجانية للطلاب في المدينة

تواصل – أحمد الحربي:

أطلق عدد من المعلمين في محافظة الحناكية شمال المدينة المنورة مبادرة تطوعية تحت عنوان “زكاة العلم” يقدمون من خلالها دروس خصوصية مجانية لطلاب المرحله الابتدائية بالمحافظة بشكل أسبوعي.

من جهته، قال المعلم أحمد جزاء العوفي المشرف على المبادرة لـ”تواصل” إن هذه المبادرة تقوم على إقامة دروس تقوية وحلقات تنشيطية للطلاب كمساهمة مجتمعية تم إطلاقها في نادي الحي بالحناكية وبمشاركة مكتب تعليم الحناكية وتستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي .

وأضاف العوفي أن المبادرة استهدفت المرحلة الإبتدائية مبدئياً، في مهارات لغتي والظواهر اللغوية والنحوية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومهارات الرياضيات للمرحلة الإبتدائية عامة، ويتوفر معلم للغة الإنجليزية والقدرات العامة.

وأكد أن الهدف من المبادرة الرفع من مستوى الطلاب، والقضاء ولو بشكل جزئي على الفراغ، والحد من الدروس الخصوصية المدفوعة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وخدمة لأبناء المحافظة.

ودعا الأستاذ أحمد العوفي المعلمين إلى المبادرة والمشاركة في مثل هذه الأنشطة والبرامج وأن لا ينتظر الدعوة، فالمعلم مُطالب بزكاة ما أكرمه الله به من علم، وأن لا يكتفي بالحصص اليومية بالمدرسة.