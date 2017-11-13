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كلية العلوم والآداب بالمذنب تشارك بتثقيف المجتمع عن «السكري»

كلية العلوم والآداب بالمذنب تشارك بتثقيف المجتمع عن «السكري»
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تواصل – سلطان السهيمي:

أقام قسم الطالبات بكلية العلوم والآداب بالمذنب التابعة لجامعة القصيم في اليوم العالمي للسكري حملة توعوية عن مرض السكري بالتعاون مع قطاع الصحة العامة وبرعاية مجمع سوان الجمال الطبي.

وقد حرصت الكلية، أمس الاثنين، على المشاركة في هذه الحملة إيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتثقيفه للرقي به صحياً، حيث تضمنت الحملة تعريفاً بمرض السكري (أنواعه وأعراضه، وطرق الوقاية منه وعلاقته بالسمنة).

وأضاف مصدر بالكلية أنه تم أيضا إجراء فحص مستوى السكر في الدم وقياس ضغط الدم للحاضرين لهذه الحملة، وتم توزيع النشرات التوعوية الخاصة بمرض السكري والسمنة ، وتقديم استشارات طبية وتثقيفية حول المرض.

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