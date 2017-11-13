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رئيس الوزراء اليمني يُبشر باقتراب زوال كابوس الانقلاب

رئيس الوزراء اليمني يُبشر باقتراب زوال كابوس الانقلاب
رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر
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تواصل – واس:

عبّر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن ثقته بأن القادم يحمل الأجمل لعدن والمحافظات المحررة، واقتراب زوال كابوس الانقلاب عن المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح واستعادة الدولة الشرعية ومؤسساتها.

وأوضح في تصريح أدلى به لدى عودته اليوم إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن، أن كثير من الملفات الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، تم وضع حلول مستدامة وناجعة، ستنعكس قريباً وسيلمسها المواطنين اليمنيين في تحسن مستوى الخدمات الأساسية، بدعم أخوي صادق من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن بن دغر أشاد بهذا الخصوص، بالدعم السخي والأخوي المقدم لليمن من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونوه بالنتائج المثمرة والطيبة للقاء المنعقد مؤخراً بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي سينعكس في القريب العاجل على تحسن مستوى الخدمات واستقرار العملة الوطنية ودوران عجلة الاقتصاد والتنمية.

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