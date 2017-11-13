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«المنيع» يرد على سؤال بشأن مبالغة البنوك في أرباح التمويل العقاري (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

رفض عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع؛ اتهام البنوك والمؤسسات الماليّة بالمبالغة والزيادة في أرباح التمويل العقاري على المواطنين.

وقال المنيع في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى أمس (الاثنين)، ردًّا على سؤال عن مبالغة البنوك في الأرباح للعقارات المبيعة على المواطنين، إن نسبة البنوك لا تتجاوز 3 أو 4٪ فقط، بينما في السابق كان صاحب العقار يبيعه بـ200 ألف بعد أن اشتراه قبلها بسنة أو اثنتين بـ100 ألف فقط.

وأضاف: “الدولة تتحمل هذه النسبة من الأرباح، حتى يحصل المواطنون على مساكن مريحة، وأن المواطن ليس عليه غير دفع رأس مال المسكن فقط، إذن المواطنون يحمدون الله على ما منّ به عليهم من هذه الولاية الرؤوفة الرحيمة”.

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