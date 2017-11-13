لتأمين الواردات الغذائية.. المملكة تخطط لشراء أسهم في الشركات البرازيلية

تواصل – سامر محمد:

كشف “إفالدو دا سيلفا جونيو” المدير بوزارة الزراعة البرازيلية عن أن المملكة تخطط لزيادة وارداتها من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها في البرازيل.

وأشار في حديثه إلى وكالة أنباء ANBA البرازيلية إلى أن المملكة تريد استيراد المزيد من الدواجن واللحوم والحبوب، وترغب أيضا في استيراد الماشية وزيادة الاستثمارات في البرازيل.

ولفت “سيلفا” إلى أن السعودية تريد شراء أسهم في شركات الزراعة البرازيلية لتأمين الإمدادات البرازيلية للسوق السعودي.

وتحدثت الوكالة عن أن تلك المواضيع نوقشت من قبل وزيرا زراعة البلدين خلال اجتماعهما في ساو باولو، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة البرازيلية فإن البلدين ناقشا الصادرات البرازيلية من اللحوم والحبوب، كما أن الوزير السعودي أظهر نية واضحة لزيادة الاستثمارات في البرازيل.