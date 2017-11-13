«الناصر»: «أرامكو» ستدرَج في سوق المملكة ونبحث إدراجها في الأسواق العالمية

تواصل – الرياض:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، أن الشركة ستدرَج في السوق السعودية، وندرس بشكل وافٍ إدراجها في أسواق نيويورك، ولندن، وطوكيو، وهونج كونج، ولكن الأمر يستغرق وقتاً.

وأعلن الناصر، في تصريحات عقب توقيع الشركة اتفاقات هندسية وإنشائية مع شركات أجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار، أن التحضير لطرح أسهم الشركة في 2018 يجري على قدم وساق، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

يُذكر أن “أرامكو” تعتزم طرح نحو 5% من رأسمالها خلال العام 2018، بالإدراج المزدوج في السوق السعودية، وسوق عالمية أخرى.