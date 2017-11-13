مبعوثة أممية: جيش بورما نفذ اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجيا

تواصل – وكالات:

أكدت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة، أن الجيش البورمي نفذ بشكل ممنهج عمليات اغتصاب جماعي بحق نساء الروهينجيا، خلال الحملة الأخيرة على ولاية أراكان، والتي دفعت بمئات الآلاف من الأقلية المسلمة للنزوح إلى بنجلاديش المجاورة.

وأدلت براميلا باتين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات، بهذه التصريحات الأحد الماضي، بعد زيارة منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنجلاديش، حيث لجأ ما يقرب من 610 آلاف من الروهينجيا.

وقالت: ‘‘إن الكثير من هذه الفظائع يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية‘‘ مؤكدة أنها سمعت روايات مروعة عن اغتصابات واغتصابات جماعية، مع وفاة العديد من النساء والفتيات بسبب الاغتصاب.

من جهته نفى جيش ميانمار، اليوم الاثنين، قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل، بعد أيام من استبداله الجنرال المسؤول عن ولاية أراكان.

وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع: ‘‘إنه لا يعلم سبب نقل المسؤول عن ولاية أراكان‘‘ مضيفاً بأنه لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي، بل أحيل إلى الاحتياط.