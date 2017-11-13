مبعوثة أممية: جيش بورما نفذ اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجيا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مبعوثة أممية: جيش بورما نفذ اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجيا

مبعوثة أممية: جيش بورما نفذ اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجيا
أرشيفية
0

تواصل – وكالات:

أكدت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة، أن الجيش البورمي نفذ بشكل ممنهج عمليات اغتصاب جماعي بحق نساء الروهينجيا، خلال الحملة الأخيرة على ولاية أراكان، والتي دفعت بمئات الآلاف من الأقلية المسلمة للنزوح إلى بنجلاديش المجاورة.

وأدلت براميلا باتين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات، بهذه التصريحات الأحد الماضي، بعد زيارة منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنجلاديش، حيث لجأ ما يقرب من 610 آلاف من الروهينجيا.

وقالت: ‘‘إن الكثير من هذه الفظائع يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية‘‘ مؤكدة أنها سمعت روايات مروعة عن اغتصابات واغتصابات جماعية، مع وفاة العديد من النساء والفتيات بسبب الاغتصاب.

من جهته نفى جيش ميانمار، اليوم الاثنين، قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل، بعد أيام من استبداله الجنرال المسؤول عن ولاية أراكان.

وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع: ‘‘إنه لا يعلم سبب نقل المسؤول عن ولاية أراكان‘‘ مضيفاً بأنه لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي، بل أحيل إلى الاحتياط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير خارجية أمريكا يزور «بورما» للضغط بشأن الروهينغا

وزير خارجية أمريكا يزور «بورما» للضغط بشأن الروهينغا

مسؤولة بالأمم المتحدة: سنطرح قضية اضطهاد الروهينجيا أمام الجنائية الدولية

مسؤولة بالأمم المتحدة: سنطرح قضية اضطهاد الروهينجيا أمام الجنائية الدولية

مسلم روهينجي: لا نريد مساعدات.. فقط أعيدونا إلى أراكان (فيديو)

مسلم روهينجي: لا نريد مساعدات.. فقط أعيدونا إلى أراكان (فيديو)

شرطة ميانمار تشن حملة اعتقالات عشوائية بحق مسلمي الروهينجيا

شرطة ميانمار تشن حملة اعتقالات عشوائية بحق مسلمي الروهينجيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>