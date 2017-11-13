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57 دولاراً لبرميل النفط.. ومحلل أمريكي: دخلنا مرحلة التوازن
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تواصل – سامر محمد:

سلطت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية الضوء على وصول سعر برميل النفط إلى نحو 57 دولاراً للبرميل ليقترب بذلك من السعر الذي وصل إليه قبل عامين ونصف، وذلك بالتزامن مع رفع منظمة “أوبك” لتوقعاتها بشأن زيادة الطلب على النفط العام القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن السعر الذي وصل إليه برميل النفط اليوم، يقل 59 سنتاً فقط عن السعر الذي وصل إليه في 6 نوفمبر الجاري في أعقاب حملة الاعتقالات بتهم تتعلق بالفساد في المملكة.

كانت “أوبك” قد أعلنت في تقريرها الشهري عن رفع توقعاتها بشأن الكمية التي ستحتاج لضخها من النفط لتلبية الطلب العام القادم بنحو 400 ألف برميل يومياً ليصل بذلك إنتاج المنظمة إلى 33.4 مليون برميل يومياً.

ونقلت الشبكة، عن “فيل فلاين” المحلل الكبير في سوق النفط لدى مجموعة “برايس فيوتشرز جروب” بالولايات المتحدة، أننا ننتقل الآن من غموض مرحلة تخمة المعروض النفطي إلى مرحلة أكثر توازناً بين العرض والطلب.

ولفتت الشبكة إلى أن النفط قفز بنسبة 20% منذ بداية سبتمبر الماضي، كما عززت التطورات في المملكة تلك الزيادة بالتزامن مع تصاعد التكهنات بأن “أوبك” وحلفاءها سيمدون كبح الإنتاج النفطي إلى ما بعد نهاية مارس القادم.

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