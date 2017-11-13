هكذا رد المعلمي على صحفية سألت عن «بدلة الحريري»

تواصل – فريق التحرير:

ردّ سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بابتسامة ودهاء على سؤال غير متوقع طرحته إحدى المراسلات في مؤتمر صحفي، عقب خروج رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في لقاء تلفزيوني.

وسألت الصحفية المعلمي في اجتماع رسمي عن “بدلة الحريري”، التي زعمت أنه لم يغيّرها منذ خروجه من لبنان بعد استقالته، وحتى وقت المقابلة، حيث ادّعت أنها هي البدلة ذاتها.

وأثار السؤال ابتسامة واستغراب المعلمي، ثم أجاب عليها بدهاء: “لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري”؛ مما أثار الضحك بين الحضور.