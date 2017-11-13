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شرطة الباحة توضح حقيقة مقطع السطو المسلح على صراف آلي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لشرطة الباحة، العقيد سعد الغامدي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن تعرض أحد الصرافات الآلية لعملية سطو مسلح ومقتل أحد الحراس، مؤكداً أنها فرضية أمنية تهدف للوقوف على مدى استعداد الأجهزة الأمنية لمثل هذه المواقف.

وأوضح الغامدي، أن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة، نفذت اليوم هذه الخطة الأمنية المتمثلة في عملية السطو على الصراف، لقياس مدى الجاهزية، وسرعة الاستجابة للتصدي لمثل هذه المواقف.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعاً قالوا: “إنه لعملية سطو مسلح على سيارة أموال أثناء تغذية الصراف، شهدت إطلاق أعيرة نارية، وسقوط أحد الحراس جرّاء ذلك”.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    احمد

    ظل الكاميرا التلفزيونية على سقف السيارة

    اضافة رد

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