جامعة الباحة تعلن أسماء المرشحين للوظائف ومواعيد المقابلات الشخصية

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الباحة أسماء المرشحين والمرشحات، ومواعيد المقابلات الشخصية على وظائفها الهندسية والإدارية والفنية.

وأوضحت الجامعة أن موعد إجراء المقابلات الشخصية سيبدأ من يوم الأحد القادم، مشيرةً إلى إمكانية معرفة أسماء المرشحين والمرشحات من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أنه على جميع المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية، إحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل في مقر الجامعة بمبنى الإدارة لجميع وظائف الرجال.

وبينّت، أن مكان المقابلة الخاصة بالمرشحات سيكون بمقر كلية التربية للبنات ببني سار.