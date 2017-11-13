الأسبوع المقبل.. الخطوط السعودية تدشن ثالث صالات إنهاء إجراءات السفر بجدة (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

الأسبوع المقبل.. الخطوط السعودية تدشن ثالث صالات إنهاء إجراءات السفر بجدة (صور)

الأسبوع المقبل.. الخطوط السعودية تدشن ثالث صالات إنهاء إجراءات السفر بجدة (صور)
0

تواصل – واس:

تدشن الخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع المقبل صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة للرحلات الدولية بمدينة جدة التي تُمكن الضيوف من تسليم أمتعتهم خلال (24) ساعة قبل موعد الرحلة وحتى (8) ساعات من موعد إقلاع الرحلات الدولية المغادرة من جدة باستثناء الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ويتعين على الضيف بعد ذلك التوجه إلى كاونتر الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ثم الطائرة مباشرةً دون المرور على منصات الخدمة في صالة المغادرة بالمطار.

وتأتي هذه الخدمة تلبية لمبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حالياً في “السعودية” ضمن خطوات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للضيوف، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم وتلافياً للازدحام في صالة المطار قبل موعد الرحلة.

واستعدت الخطوط السعودية للنقل الجوي لتشغيل الصالة, التي تقع بجوار مكتب المبيعات الرئيسي بالخالدية, عبر تجهيزها بكافة الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد سواء الكوادر البشرية أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر.

وسيتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن وعدد القطع المسموح به، كما هو مدون في تذكرة الضيف ويمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع “السعودية” قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر، أو دفع الرسوم في الموقع، كما تُقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان وتحالف “سكاي تيم” العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من (8) ساعات.

وجاءت فكرة إنشاء الصالة بمدينة جدة والتي تعد الثالثة في الترتيب بعد النجاح الذي تحقق في صالة الرياض بمقر نادي الخطوط السعودية، وصالة الهيئة العامة للطيران المدني في الدمام حيث لاقت استحسان الضيوف، وأسهمت بشكل ملحوظ في إنهاء إجراءات السفر بمرونة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن بوست: أزمة مالية بجامعات أمريكا بسبب «المبتعثين»

واشنطن بوست: أزمة مالية بجامعات أمريكا بسبب «المبتعثين»

«بلومبيرج»: «الحريري» ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودته للسلطة بشروط

«بلومبيرج»: «الحريري» ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودته للسلطة بشروط

«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان

«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان

خبير دولي: حملة مكافحة الفساد بالمملكة نقطة تحول جديدة

خبير دولي: حملة مكافحة الفساد بالمملكة نقطة تحول جديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>