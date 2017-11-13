برعاية «نبأ» لتحفيظ القرآن.. انطلاق ملتقى التوعية الإسلامية بـ«أبها»

تواصل – علي آل هاشم:

بِرِعَايَةِ جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القُرْآن الكريم، أقيمت، اليوم الاثْنَيْنِ، فعاليات الملتقى السنوي لمَسْؤُولي التوعية الإسلامية بمكتب تعليم أبها، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، ومساعده للشؤون التعليمية سعد الجوني، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية ومكتب التعليم.

تخلل اللقاء كلمة لمدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير محمد الخبراني، بَعْدَ ذَلِكَ قدم الدكتور يَحْيَى الحربي فقرة بعنوان: “مسؤول التوعية الإِسْلَامِيّة.. دوره وأثره في البيئة المدرسية”.

ثم جاءت كلمة ضيف اللقاء مدير عام التعليم بعسير “آل كركمان”، والتي أشاد فيها بدور مسؤولي التوعية في بناء جيل محب لدينه ومليكه ووطنه، تَلَا ذلك عرض تقرير مرئي عن مُبَادَرَة “مع القُرْآن”، والتي نفذتها “نبأ” بالشراكة مع مكتب التعليم بخميس مشيط.

بَعْدَ ذَلِكَ استعرض المشرف التربوي يوسف الزامل خطة التوعية الإِسْلَامِيّة وكَيْفِيَّة التعامل مع التقرير الأسبوعي إِلِكْتُرُونِيّاً، ثم جرى السحب على جائزة الملتقى وهي عبارة عن تذكرة، وإِقَامَة لمدة يومين بجوار الحرم المكي، وَتَمَّ تكريم الحاضرين في آخر اللقاء.

ومن المنتظر أن يتم عقد اللقاء الثَّانِي للتوعية الإسلامية، بمكتب التعليم في خميس مشيط، غَدَاً الثلاثاء.

وقد مثل جمعية “نبأ” خلال الملتقى، الدكتور ظافر الشهري، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بها، ومحمد بن مبارك الشهراني، أخصائي الموارد المالية.