«المعلمي»: فتح الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية خلال 24 ساعة

تواصل – وكالات:

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أنه سيتم فتح جميع الموانئ والمطارات في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية خلال 24 ساعة، وسيتم إدخال كافة المساعدات الإنسانية لليمنيين، مع اتخاذ إجراءات عدم عرقلتها.

وقال المعلمي في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الاثنين: ‘‘إنه طالب بإرسال مراقبين دوليين إلى الموانئ التي تخضع لنفوذ الميليشيات الانقلابية في اليمن”، بحسب ‘‘الشرق الأوسط‘‘.

وأضاف: أنه لمنع دخول الأسلحة إلى الميليشيات، لا بد من توفير آلية تفتيش جديدة في الحديدة لمنع تهريب السلاح.