«المعلمي»: فتح الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية خلال 24 ساعة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

«المعلمي»: فتح الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية خلال 24 ساعة

«المعلمي»: فتح الموانئ والمطارات بمناطق الشرعية اليمنية خلال 24 ساعة
0

تواصل – وكالات:

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أنه سيتم فتح جميع الموانئ والمطارات في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية خلال 24 ساعة، وسيتم إدخال كافة المساعدات الإنسانية لليمنيين، مع اتخاذ إجراءات عدم عرقلتها.

وقال المعلمي في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الاثنين: ‘‘إنه طالب بإرسال مراقبين دوليين إلى الموانئ التي تخضع لنفوذ الميليشيات الانقلابية في اليمن”، بحسب ‘‘الشرق الأوسط‘‘.

وأضاف: أنه لمنع دخول الأسلحة إلى الميليشيات، لا بد من توفير آلية تفتيش جديدة في الحديدة لمنع تهريب السلاح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليمن.. امرأة حوثية ترتكب جريمة قتل بشعة في «إب»

اليمن.. امرأة حوثية ترتكب جريمة قتل بشعة في «إب»

نائب رئيس اليمن يتأكد من جاهزية «جنود مأرب» لإفشال مشروع إيران

نائب رئيس اليمن يتأكد من جاهزية «جنود مأرب» لإفشال مشروع إيران

نائب الرئيس اليمني: نخوض حرباً دفاعية مع التحالف العربي ضد المد الإيراني

نائب الرئيس اليمني: نخوض حرباً دفاعية مع التحالف العربي ضد المد الإيراني

مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين

مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>