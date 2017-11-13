والد الطفلة «مايا بخش» يكشف تفاصيل تعرضها لـ«هجوم نمر»

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كشف محمد بخش والد الطفلة مايا بخش تفاصيل تعرضها لهجوم نمر مفترس بإحدى المزارع بعسفان شمال محافظة جدة.

وقال والد الطفلة في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: “جاءتني دعوة من رجل كريم قال إنه يحب ابنتي، فلبينا دعوته لنرى الأسود والنمور”.

وأضاف أن صاحب الدعوة أخرج نمراً لنأخذ صورة معه، وبعد أن التقط الصورة مع مايا هجم النمر فجأة عليها، وخلصناها منه بأعجوبة.

وتابع: “كان النمر يزن أكثر من 300 كجم، وعندما هجم على مايا وجدنا صعوبة شديدة في تخليصها منه رغم أننا كنا 3 رجال”، مضيفاً أن إصابة ابنته مايا من النمر خُيّطت بأكثر من 70 غرزة.