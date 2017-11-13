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«الركف»: هيئة تنظيم الكهرباء المخولة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار

«الركف»: هيئة تنظيم الكهرباء المخولة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عبدالله الركف مدير الاتصال المؤسسي للشركة السعودية للكهرباء، أن انقطاع التيار له عدة أسباب منها تعرض الكيابل للقطع من قبل المقاولين العاملين في مشاريع البنية التحتية.

وأضاف الركف، خلال برنامج الراصد على قناة الإخبارية، رداً على شكاوى المواطنين من تكرار انقطاع الكهرباء وعدم تجاوب شركة الكهرباء أن “هيئة تنظيم الكهرباء تراقب باستمرار أعمال الشركة المتعلقة بانقطاع التيار”.

وفيما يتعلق بتكرار انقطاع التيار شرق الرياض على الرغم من عدم وجود سرقات للكيابل، وكان آخرها انقطاع التيار صباح اليوم رد الركف بقوله: “إن هيئة تنظيم الكهرباء هي المخولة بأنظمة تعويض المتضررين من انقطاع التيار”.

وختم مدير الاتصال المؤسسي للشركة السعودية للكهرباء رده على شكاوى المواطنين بقوله: “في حال انقطاع التيار ندعو المتضررين إلى الاتصال بشكل مباشر على رقم الطوارئ المخصص لذلك “933”.

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