فريق طبي ينسى «شاشاً» داخل رحم امرأة.. و«صحة الطائف» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

تعليقاً على نسيان فريق طبي بمستشفى خاص في الطائف، شاشاً طبياً متعفناً داخل رحم امرأة، أكد نائب المتحدث الرسمي لصحة الطائف عيضة الهذلي، أن مديرية الشؤون الصحية بالطائف، شكلت لجنة من عدة جهات لتقصي الحادث، وتم التحفظ على ملف المريضة وتأجيل سفر ذوي العلاقة.

وأضاف الهذلي، في تصريحات لبرنامج ‘‘الراصد‘‘ المذاع على شاشة الإخبارية، أنهم طلبوا تقريراً طبياً مفصلاً عن الحالة، وتم استدعاء الفريق الطبي الذي أشرف على العملية، ولا يزال التحقيق جارياً وبعد انتهائه سيتم الرفع به إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين.

وعن صحة المريضة، أوضح الهذلي أن حالتها الآن مستقرة، ولم تتعرض لأي مضاعفات نتيجة ما تعرضت له.