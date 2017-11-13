الصين تبني أكبر «طبق هوائي» في العالم

تواصل – وكالات:

تسعى الصين حَالِيَّاً لِأن تكون أول دولة في العالم، تتمكن من إِجْرَاء اتصال حقيقي مع الكائنات الفضائية، باستخدام أكبر طبق هوائي في العالم، الذي يقدر على الكشف عن إشارات من أعماق الفضاء.

ويبلغ طول الطبق الهوائي الضخم الصيني الجديد، حوالي 500 متر؛ وَهُوَ ضعف حجم مرصد أريسيبو الأمريكي في بورتوريكو، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ديلي ستار” البريطانية.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينج: إن “مشروع الطبق الهوائي سيمكننا من اتخاذ خطوات أكبر في مشوار استكشاف الفضاء، وتقديم إسهامات جديدة لجعل الصين كقوة فضائية”، واصفاً إياه بـ”الجريء”.

ووصف ليو سيكسين؛ وَهُوَ باحث صيني كبير في الحياة الغريبة، الطبق الهوائي بأنه شيء “خارج إطار الخيال العلمي”، مُبَيِّنَاً مخاطر الاتصال الأول بالكائنات الفضائية، ومُحَذِّرَاً من أن “ظهور هذا “الآخر” يمكن أن يؤدي لانقراض البشرية”.

وأصبحت الصين في 2016 قوة استكشاف للفضاء الخارجي، من بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أسست مختبرها الجديد “تيانجونج 2”.

وكانت الصين زعمت في مرات عديدة سابقة، أنه حدث تواصل بينها وبين الكائنات الفضائية، وكان آخرها الأسبوع الماضي، بادعائها أنها عَثَرَت على جسم غامض فوق سور الصين العظيم.

وأنفقت الصين، التي تعد من القوى العظمى في العالم، وأكثر الدول اكتظاظاً بالسكان، المليارات في استكشاف الفضاء، وعلى أكبر طبق هوائي في العالم، للكشف عن الإشارات الغريبة القادمة من المجرات الأخرى.​