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كيفية اكتشاف التطبيقات المستهلكة لبطارية الجوال

كيفية اكتشاف التطبيقات المستهلكة لبطارية الجوال
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تواصل – وكالات:

سرعة “نفاد البطارية” تعد من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم، ولا تحدث دائماً بسبب جودة البطارية أو ضعف قدرتها، ولكن بسبب وجود العديد من التطبيقات التي تستنزف الطاقة من الهاتف بشكل أكبر من غيرها.

وخلال الفترة الماضية كان يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل تطبيقات خارجية ترصد هذا النوع من التطبيقات، ولكن قررت جوجل الآن أن تدمج ميزة جديدة تكشف عن قائمة التطبيقات التي توجد على هاتفك الذكي وتستنزف البطارية.

وذكر موقع “androidauthority” الأمريكي أن نسخة المعاينة الخاصة بالمطورين من تحديث أندرويد 8.1 القادم تضم ميزة جديدة تحمل اسم abusive apps، وتعمل من خلال إظهار تحذير في إعدادات البطارية باستخدام رمز البطارية الحمراء بجانب التطبيق الذي يستهلك بطارية أكثر من غيره، كما أن الميزة ستعطي مستخدمي أندرويد خيارات لإصلاح المشكلة.

وحتى الآن لا توجد معلومات حول إذا كانت تلك الميزة ستأتي ضمن تحديث أندرويد 8.1 المقبل عند إطلاقه لجميع المستخدمين، أم أنه سيتم تأجيلها، حيث إن جوجل اعتادت على إضافة ميزات في نسخة المعاينة وإزالتها بعد ذلك.

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