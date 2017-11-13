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6 فوائد مذهلة لـ«الموز».. تعرَّف عليها

6 فوائد مذهلة لـ«الموز».. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

“الموز” فاكهة تعد واحدة من الوجبات الخفيفة في الطبيعة، ولكنه معبأ بالفوائد الصحية، ومعظمنا يعرف أنه مصدر كبير للبوتاسيوم الذي سوف يعطيك المزيد من الطاقة، وتحسين الهضم وحتى تحسين المظهر.

موقع “healthambition” الطبي الأمريكي، عرض فوائد الموز المذهلة، وتَشْمَل:

1 – الموز غني بالبوتاسيوم: البوتاسيوم هو معدن أساسي يحافظ على وظيفة القلب المناسبة، ويُنَظّم ضغط الدم، والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز تعوض فِعْلِيّاً تأثير الصوديوم (الملح) في رفع ضغط الدم، ويقلل من خطر الإِصَابَة بأزمة قلبية والسكتة الدماغية.

2 – زيادة الطاقة: الموز يعزز الطاقة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

3 – تحسين الهضم: معظمنا لا يَحْصُل على ما يكفي من الألياف في الوجبات الغذائية لدينا، وهناك حاجة إلى الألياف للمساعدة في حركة الطعام بسلاسة من خلال الجهاز الهضمي، كما أنه يحسن حركة الأمعاء لأنه مصدر كبير للألياف الغذائية.

4 – علاج للقرحة وحرقة المعدة: الموز هو علاج معروف لحرقة المعدة، حيث يساعد على توازن درجة الحموضة ويعزز طبقة مخاط واقية، ويخفف الألم.

5 – غني بفيتامين B6: الموز حافل بشكل خاص بفيتامين B6، وهذا الفيتامين مُهِمّ لتكوين الهيموجلوبين في الدم.

6 – علاج مشاكل الجلد: حتى قشر الموز له استخداماته، حيث إنه رائع لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية وحَبّ الشَّبَابِ.

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