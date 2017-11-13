«صحة الرياض» تطالب المستشفيات بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان الأجانب

تواصل – فريق التحرير:

طالبت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، مستشفيات المنطقة بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان المقيمين، والرفع إليها بمسوغات طي القيد الخاصة بهم.

وتضمن الخطاب الذي وجهته “صحة الرياض”، أيضاً الطلب بعدم تجديد عقود المتعاقدين من فئة مقيم؛ لتوفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

يأتي ذلك في إطار القرار الذي تم اتخاذه بسعودة مهنة أطباء الأسنان، بعد ملاحظة توفر عدد من الأطباء السعوديين الراغبين بالعمل في مستشفيات الوزارة.

وكانت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي في وزارة الصحة قد طالبت المديريات الصحية في المملكة بعدم تجديد عقود الأطباء غير السعوديين الذين يشغلون وظائف طبيب أسنان، مؤكدة تبليغهم بعدم الرغبة في تجديد عقودهم، مع توقيعهم على العلم بذلك.