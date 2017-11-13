«صحة الرياض» تطالب المستشفيات بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان الأجانب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

«صحة الرياض» تطالب المستشفيات بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان الأجانب

«صحة الرياض» تطالب المستشفيات بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان الأجانب
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، مستشفيات المنطقة بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان المقيمين، والرفع إليها بمسوغات طي القيد الخاصة بهم.

وتضمن الخطاب الذي وجهته “صحة الرياض”، أيضاً الطلب بعدم تجديد عقود المتعاقدين من فئة مقيم؛ لتوفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

يأتي ذلك في إطار القرار الذي تم اتخاذه بسعودة مهنة أطباء الأسنان، بعد ملاحظة توفر عدد من الأطباء السعوديين الراغبين بالعمل في مستشفيات الوزارة.

وكانت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي في وزارة الصحة قد طالبت المديريات الصحية في المملكة بعدم تجديد عقود الأطباء غير السعوديين الذين يشغلون وظائف طبيب أسنان، مؤكدة تبليغهم بعدم الرغبة في تجديد عقودهم، مع توقيعهم على العلم بذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تستعد لتحسين أوضاع موظفيها أصحاب المؤهلات الزائدة

«الصحة» تستعد لتحسين أوضاع موظفيها أصحاب المؤهلات الزائدة

«الصحة» تُخرّج الدفعة الثانية من دبلوم علم الوبائيات

«الصحة» تُخرّج الدفعة الثانية من دبلوم علم الوبائيات

«الصحة» تغلق مجمعاً طبياً وأقساماً بمستشفى خاص في المدينة

«الصحة» تغلق مجمعاً طبياً وأقساماً بمستشفى خاص في المدينة

«السعودية للكهرباء» تقفز بنسبة التوطين إلى 91.5%

«السعودية للكهرباء» تقفز بنسبة التوطين إلى 91.5%

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>