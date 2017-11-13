أمريكي ذهب لشراء «بطيخ» فحصل على 7.5 مليون دولار

تواصل – وكالات:

حصل مواطن أمريكي على تعويض قدره 7.5 مليون دولار، عقب تعرضه لكسر في فخذه أثناء شرائه بطيخة من أحد المتاجر.

وذهب هنري ووك للتسوق، لتعلق قدماه في حافة لوح خشبي كان موجوداً أسفل المنطقة المخصصة لعرض البطيخ، ليسقط وتتعرض عظام فخذه للكسر.

وقرر ووك تحريك دعوى قضائية ضد المتجر، كما أكدت محاميته أن الحادث أثر على حياة موكلها بشكل كبير، ووفقاً لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وأفادت المحامية أن موكلها كان يمارس الرياضة بانتظام، ويلعب كرة السلة ثلاث مرات أسبوعياً، على الرغم من بلوغه الـ59 عاماً، قبل أن يضطر للسير بعكاز.

وعند عرض فيديو الحادث على هيئة المحلفين في المحكمة، ومشاهدتهم العديد من حوادث السقوط بسبب هذا اللوح، أوصوا المحكمة بهذا الحكم.